परदेश में परचम: गौसेवा को बनाया जीवन का संकल्प, तीन दशक से समाज को जोड़ रहे भैरूलाल जैन बन्दामूथा

देशभर के सेवाभावियों को जोडऩे का अनूठा सपना

भैरूलाल जैन का एक बड़ा सपना था कि देशभर में सेवा कार्य करने वाले लोगों को एक मंच पर जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने सेवा स्वराज नाम से एक विशेष डायरेक्टरी तैयार करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने स्वयं देशभर के सेवाभावी लोगों को प्रतिदिन चार-पांच पत्र लिखकर संपर्क किया। होसपेट के बलदूता नायके, चेन्नई की एडवोकेट रश्मि जैन, दिल्ली की कृष्णाकुमारी सहित लगभग एक हजार सेवाभावी लोगों के नाम-पते और संपर्क विवरण भी एकत्रित किए। हालांकि विभिन्न कारणों से यह डायरेक्टरी प्रकाशित नहीं हो सकी, लेकिन उनका यह प्रयास समाज को जोडऩे की अनूठी पहल माना जाता है।