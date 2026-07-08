पथमेड़ा में 29 जुलाई से होगा सुरभि हरिहर चातुर्मास आराधना महोत्सव, पहली बार गोशाला परिसर में होगा जगद्गुरु शंकराचार्य का चातुर्मास

राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होंगे

महोत्सव के दौरान गोसंवर्धन, प्राकृतिक खेती और पंचगव्य चिकित्सा जैसे विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। इन सेमिनारों में विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, गोसेवा से जुड़े कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान अपने अनुभव एवं शोध साझा करेंगे। आयोजकों के अनुसार, चातुर्मास आराधना महोत्सव का उद्देश्य सनातन संस्कृति, गोसंवर्धन, प्राकृतिक कृषि, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ज्ञान-विज्ञान और सेवा के विविध आयामों को जोडऩे वाला यह आयोजन देशभर के श्रद्धालुओं और गोभक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।