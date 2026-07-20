सोमनाथ से मां कामाख्या तक निकलेगी गौ राष्ट्र यात्रा, 20 हजार किमी में गूंजेगा गौ सेवा और ग्राम विकास का संदेश

गौ सेवा, गौ संवर्धन और गौ आधारित ग्राम अर्थव्यवस्था को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से गौ राष्ट्र यात्रा का दूसरा चरण 1 अगस्त से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। यात्रा संयोजक भारत सिंह राजपुरोहित शिवतलाव के नेतृत्व में यह यात्रा सोमनाथ (गुजरात) से प्रारंभ होकर मां कामाख्या (असम) तक पहुंचेगी। लगभग 20 हजार किलोमीटर की यह यात्रा सात राज्यों और दो देशों से होकर गुजरेगी।

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