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हुब्बल्ली में जैन समाज की बड़ी सौगात, 11 जुलाई को होगा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर का लोकार्पण

उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित, संस्कारयुक्त और आधुनिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जैन समाज की एक महत्वाकांक्षी परियोजना साकार हो गई है। श्रीमती अमरावतीदेवी पारसमल चौपड़ा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर का भव्य लोकार्पण 11 जुलाई को सुबह 10.30 बजे केशवापुर स्थित अरिहंत नगर परिसर में होगा। समारोह में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो ) के राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों से आए उद्योगपति, समाजसेवी एवं गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। जीतो की राष्ट्रीय टीम, बेंगलूरु चैप्टर के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं उद्योगपति मोतीलाल ओसवाल, गणपत चौधरी सहित अनेक प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति रहेगी।
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हुबली

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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jul 08, 2026

अमरावतीदेवी पारसमल चौपड़ा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर

अमरावतीदेवी पारसमल चौपड़ा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर

छात्राओं को सुरक्षित एवं आरामदायक आवास होगा उपलब्ध
अमरावतीदेवी पारसमल चौपड़ा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर के चेयरमैन भंवरलाल सी. जैन लक्की ने बताया कि करीब 35 हजार वर्गफीट क्षेत्र में निर्मित यह आधुनिक छात्रावास चार मंजिला भवन है, जिसमें 24 विशाल कमरे बनाए गए हैं। प्रत्येक कमरे में चार छात्राओं के रहने की सुविधा होगी। इस प्रकार एक समय में 96 छात्राओं को सुरक्षित एवं आरामदायक आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। भवन का निर्माण आधुनिक सुविधाओं एवं सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर किया गया है।

आधुनिक सुविधाओं से होगा सुसज्जित परिसर
छात्रावास में छात्राओं की पढ़ाई एवं सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां आधुनिक पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, दैनिक समाचार पत्रों की सुविधा, इनडोर गेम्स, सामूहिक गतिविधियों के लिए स्थान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा शुरू करने की भी योजना है, जिससे छात्राओं को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके।

महिला विंग संभालेगी संचालन की जिम्मेदारी
संस्थान के सुचारु संचालन एवं छात्राओं के बेहतर मार्गदर्शन के लिए जीतो महिला विंग की 11 सदस्यीय प्रबंधन समिति गठित की जाएगी। वहीं परिसर के प्रवेश द्वार स्थित रिसेप्शन में नाकोड़ा पाश्र्वनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे छात्रावास में आध्यात्मिक एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा।

बेटियों को मिलेगा सुरक्षित और प्रेरणादायी माहौल
संस्थान के पदाधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल छात्रावास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि छात्राओं को ऐसा वातावरण देना है, जहां वे सुरक्षित रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें और भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें।

समाज के सहयोग से साकार हुआ सपना
करीब तीन वर्ष पूर्व शुरू हुई यह महत्वाकांक्षी परियोजना समाज के दानदाताओं एवं जीतो सदस्यों के सहयोग से पूर्ण हुई है। यह छात्रावास उत्तर कर्नाटक ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए आने वाली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

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Updated on:

08 Jul 2026 04:38 pm

Published on:

08 Jul 2026 04:16 pm

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