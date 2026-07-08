हुब्बल्ली में जैन समाज की बड़ी सौगात, 11 जुलाई को होगा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर का लोकार्पण

उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित, संस्कारयुक्त और आधुनिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जैन समाज की एक महत्वाकांक्षी परियोजना साकार हो गई है। श्रीमती अमरावतीदेवी पारसमल चौपड़ा जीतो हुब्बल्ली गल्र्स एंड एजुकेशन सेंटर का भव्य लोकार्पण 11 जुलाई को सुबह 10.30 बजे केशवापुर स्थित अरिहंत नगर परिसर में होगा। समारोह में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो ) के राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों से आए उद्योगपति, समाजसेवी एवं गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। जीतो की राष्ट्रीय टीम, बेंगलूरु चैप्टर के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं उद्योगपति मोतीलाल ओसवाल, गणपत चौधरी सहित अनेक प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति रहेगी।

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