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भाजपा ने वार्ड-67 के पार्षद को सौंपी जिम्मेदारी, शिवानंद मेनसिंकाई बने हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम में सदन के नेता

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) में संगठनात्मक बदलाव करते हुए वार्ड संख्या 67 के पार्षद शिवानंद मेनसिंकाई को सदन का नेता (लीडर ऑफ द हाउस) नियुक्त किया है। इस संबंध में भाजपा के हुब्बल्ली-धारवाड़ शहर जिलाध्यक्ष टिप्पण्णा मज्जगी ने आधिकारिक नियुक्ति आदेश जारी किया।
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ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Jul 22, 2026

पार्षद शिवानंद मेनसिंकाई

पार्षद शिवानंद मेनसिंकाई

प्रमुखता से उठाएंगे जनहित से जुड़े मुद्दे
शिवानंद मेनसिंकाई अब नगर निगम में भाजपा के फ्लोर लीडर के रूप में पार्टी की ओर से नेतृत्व करेंगे। वे सदन में पार्टी की नीतियों और विकास संबंधी प्रस्तावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही भाजपा पार्षदों के बीच समन्वय स्थापित करने और सदन की कार्यवाही में पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे।

राजनीति और संगठन में लंबे समय से सक्रिय
शिवानंद मेनसिंकाई राजनीति और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। वे दूसरी बार वार्ड संख्या 67 से पार्षद चुने गए हैं। वर्तमान में वे भाजपा के जिला महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे भाजपा हुब्बल्ली शहर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। संगठनात्मक अनुभव, कार्यकर्ताओं से मजबूत संपर्क और जनसमस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका के कारण पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है।

कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल
उनकी नियुक्ति के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में नगर निगम में विकास कार्यों, नागरिक सुविधाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। साथ ही शहर के समग्र विकास के लिए भाजपा की योजनाओं को गति मिलेगी।

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Updated on:

22 Jul 2026 04:23 pm

Published on:

22 Jul 2026 04:18 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / भाजपा ने वार्ड-67 के पार्षद को सौंपी जिम्मेदारी, शिवानंद मेनसिंकाई बने हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम में सदन के नेता

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