भाजपा ने वार्ड-67 के पार्षद को सौंपी जिम्मेदारी, शिवानंद मेनसिंकाई बने हुब्बल्ली-धारवाड़ नगर निगम में सदन के नेता

राजनीति और संगठन में लंबे समय से सक्रिय

शिवानंद मेनसिंकाई राजनीति और संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। वे दूसरी बार वार्ड संख्या 67 से पार्षद चुने गए हैं। वर्तमान में वे भाजपा के जिला महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे भाजपा हुब्बल्ली शहर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। संगठनात्मक अनुभव, कार्यकर्ताओं से मजबूत संपर्क और जनसमस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका के कारण पार्टी नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है।