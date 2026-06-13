इस्कॉन राधा गोविंद देवजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जून को, आम श्रद्धालुओं के लिए 10 अगस्त से खुलेगा

23 जून से 9 अगस्त तक 48 दिवसीय मंडल पूजा

प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जून से 9 अगस्त तक 48 दिवसीय मंडल पूजा का आयोजन होगा। मंडल पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान नव-निर्मित मंदिर 18 जून से 9 अगस्त 2026 तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। इस अवधि में श्रद्धालु वर्तमान इस्कॉन हुब्बल्ली-धारवाड़ मंदिर में दर्शन एवं पूजा कर सकेंगे। नए मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना तथा सार्वजनिक दर्शन 10 अगस्त से प्रारंभ होंगे। मंदिर परिसर वर्तमान में सड़क स्तर से लगभग 110 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 90 फीट ऊंचे गोपुरम के निर्माण के बाद इसकी कुल ऊंचाई लगभग 200 फीट हो जाएगी, जिससे यह उत्तर कर्नाटक के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल हो जाएगा।