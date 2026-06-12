15 जून को विशाल रक्तदान शिविर: रक्त की हर बूंद अनमोल, विश्व रक्तदाता दिवस पर बनें जीवनदाता

रक्त केंद्रों में रक्त की मांग लगातार बनी हुई

पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने कहा कि वर्तमान समय में लगभग सभी अस्पतालों और रक्त केंद्रों में रक्त की मांग लगातार बनी हुई है, जबकि उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाना संभव नहीं होता, इसलिए नए और नियमित रक्तदाताओं की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। आयोजकों ने बताया कि एबी नेगेटिव जैसे दुर्लभ रक्त समूह के रक्तदाताओं की संख्या बेहद कम है। राष्ट्रोत्थान रक्त केंद्र में इस रक्त समूह के केवल चार से पांच पंजीकृत रक्तदाता ही उपलब्ध हैं। दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में ऐसे रक्त की तत्काल आवश्यकता पडऩे पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस दुर्लभ रक्त समूह के लोगों से विशेष रूप से आगे आने का आह्वान किया गया है।