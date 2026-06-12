Rajasthan: किराए के कमरे में मिला युवती का शव, भाई ने लगाया आरोप-शिक्षक ने करवाई है हत्या, पुलिसकर्मी भी शामिल

Jalore Crime News: राजस्थान के जालोर जिले में सायला में किराए के कमरे में रहने वाली युवती की संदिग्ध मौत के मामले में मृतका के भाई ने एक शिक्षक और उसके पुलिसकर्मी भाई पर मानसिक प्रताड़ना व धमकियों का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। परिजनों का कहना है कि लगातार दबाव और तनाव के चलते युवती ने यह कदम उठाया। पुलिस के अनुसार बूंदी जिले की हिण्डोली तहसील के गोकुलपुरा निवासी लोकेन्द्र कुमार मीणा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में भाई ने बताया कि उसकी बहन ललिता कुमारी मीणा की 4 साल पहले शिक्षक से दोस्ती हुई थी। वह पिछले करीब चार वर्षों से पगार निवासी हाल सायला थाना के क्षेत्र गांव में कार्यरत शिक्षक धनराज मीणा से बात करती थी।