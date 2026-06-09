जालोर में विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला, पत्नी का आरोप- पति को उकसाते थे परिवार वाले

पीड़िता के अनुसार ससुराल पक्ष शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते रहते है। रोटी कपड़ा व भोजन से भी वंचित रखते थे।जालोर के इस मामले में समाज व अन्य समाज के लोगों ने कई बार ससुराल पक्ष के लोगों को समझाइश की, लेकिन मारपीट व मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला जारी रखा। 2 जून शाम को ससुराल पक्ष ने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।