9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

जालोर में विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला, पत्नी का आरोप- पति को उकसाते थे परिवार वाले

जालोर के सरवाना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और भोजन से वंचित रखने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Nikhil Parmar

Jun 09, 2026

jalore crime

घरेलू हिंसा फोटो सोर्स। एआई

जालोर। सरवाना थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करवाया है। नारायणपुरा हाल दूठवा (चितलवाना) निवासी संगीता लोहार ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी देवाराम लौहार निवासी नारायणपुरा के साथ करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी। पति देवाराम सहित परिवार के सभी जनों ने शादी के करीब 6 माह बाद ही मारपीट करना शुरू कर दिया। सभी मिलकर पति देवाराम को उकसाते थे। भड़काने से वो मारपीट करता था।

पीड़िता के अनुसार ससुराल पक्ष शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देते रहते है। रोटी कपड़ा व भोजन से भी वंचित रखते थे।जालोर के इस मामले में समाज व अन्य समाज के लोगों ने कई बार ससुराल पक्ष के लोगों को समझाइश की, लेकिन मारपीट व मानसिक प्रताड़ना का सिलसिला जारी रखा। 2 जून शाम को ससुराल पक्ष ने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध

अगर जांच होने के बाद महिला के आरोप सही पाए जाते हैं, तो ससुराल पक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीड़िता के खिलाफ घरेलू हिंसा करना, मारपीट करना, क्रूरता करना जैसे प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। कानूनी जानकारों के अनुसार पति या उसके परिवार वाले शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते है,खाना नहीं देते है और घर से निकाल देते है तो इसको बहुत गंभीर अपराध माना जाता है।

साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मारपीट, धमकी और घरेलू हिंसा से संबंधित धाराएं जोड़ी जा सकती है। अगर जांच होने और साक्ष्यों-गवाहों के बयान पर यह सामने आ जाता है कि यह सब प्लान बनाकर की गई हिंसा है या परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

आरोप सिध्द होने पर पीड़िता को सुरक्षा के लिए कानून से मदद, रहने की व्यवस्था, भरण-पोषण जैसी राहत दिलाने के लिए भी आगे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि कौन-कौन सी धाराएं लगेंगी, यह पुलिस जांच और मामले की परिस्थितियों से पता चलता है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान में नाबालिग को 6 लाख में बेचा, देह व्यापार से कमाए 12 लाख; शिकायत पर परिवार को धमकी

ये भी पढ़ें
rajasthan police action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Jun 2026 01:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर में विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला, पत्नी का आरोप- पति को उकसाते थे परिवार वाले

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore Four lane Road: आस्था की राह होगी आसान, बनेगी 10 KM लंबी फोरलेन सड़क, खर्च होंगे 9 करोड़

Jalore Four lane Road
जालोर

Jalore News: मंदिर में हादसा, लिफ्ट से निकलते समय गिरे सरकारी शिक्षक, अस्पताल में हुई मौत

Jalore teacher dies
जालोर

जालोर में भतीजे ने की चाचा की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला, कई बार दे चुका था धमकी

Jalore murder case
जालोर

Jalore Crime: आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार, 10 हजार का था इनाम

RPSC Teacher Recruitment
जालोर

Jalore Road Project: गुजरात से 102 टन डामर पहुंचा, इसी महीने खुल जाएगा नेशनल हाईवे बायपास, जाम से मिलेगी राहत

Jalore Road Project
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.