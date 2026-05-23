राजस्थान में नाबालिग को 6 लाख में बेचा, देह व्यापार से कमाए 12 लाख; शिकायत पर परिवार को धमकी

कानूनी जानकारी के अनुसार, किसी भी नाबालिग को देह व्यापार में धकेलना और उसे डरा-धमकाकर जबरन वेश्यावृत्ति कराना बहुत गंभीर अपराध में आता है। अगर इसके आरोप सिद्ध होते हैं तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती है और उन्हें कई वर्षों के कठोर कारावास से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। कारावास के अलावा अदालत आरोपियों पर भारी जुर्माना व आर्थिक दंड भी लगा सकती है। शिकायत के बाद पीड़िता या उसके परिवार को धमकियां देने के आरोप साबित होने पर भी अलग से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।