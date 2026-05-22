एक अफसर, एक ही समय और 2 सरकारी गाड़ियों से सफर…कौन हैं भीलवाड़ा की ADPC कल्पना शर्मा? जिनकी खुल गई पोल

भीलवाड़ा: सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितता के कई मामले सुने होंगे, लेकिन भीलवाड़ा शिक्षा विभाग में अनोखा कारनामा सामने आया है। यहां एक ही सरकारी अधिकारी की ओर से एक ही समय अवधि में दो वाहनों का एक साथ उपयोग करना कागजों में दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, एक ही रूट और एक ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए दोनों गाड़ियों के किलोमीटर भी अंतर बताकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।