21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान में 6110 खदानें बंद: ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर संकट, सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

राजस्थान में 6 हजार 110 से ज्यादा खदानें बंद होने से खनन उद्योग गहरे संकट में है। भीलवाड़ा समेत कई जिलों में रोजगार, ट्रांसपोर्ट और निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। पर्यावरण मंजूरी, कंसेंट और बाजार मंदी बड़ी वजह बनी हैं। सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर बंद लीज दोबारा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

May 21, 2026

Shuts 6110 Mines

बंद पड़ी भीलवाड़ा की खदान (पत्रिका फोटो)

Rajasthan Shuts 6110 Mines: राजस्थान के खनन उद्योग पर इन दिनों बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रदेश भर से मिले चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद खान विभाग के सामने बंद पड़ी खदानों को दोबारा शुरू करने की एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विभाग की ओर से की गई समीक्षा में प्रदेश के 50 खनन कार्यालयों और 9 एसएमई सर्कलों में हजारों गैर-कार्यशील लीज चिन्हित की गई हैं, जो वर्तमान में पूरी तरह से बंद हैं।

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश भर में बंद पड़ी इन खदानों की कुल संख्या 6 हजार 110 से अधिक है। इसमें भीलवाड़ा सर्कल की 450 से अधिक खदानें शामिल हैं, जो आज चलने की स्थिति में नहीं हैं।

भीलवाड़ा के अलावा अजमेर, जोधपुर और जयपुर सर्कल में सबसे ज्यादा खदानें बंद पड़ी हैं। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व के साथ-साथ स्थानीय व्यापार को भी चपत लग रही है।

क्या है खदान बंद होने के मुख्य कारण?

  • सीटीओ-कंसेंट का पेच: प्रदेश में 1,879 लीज ऐसी हैं, जो केवल कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट लंबित होने के कारण संचालन से बाहर हैं। इसमें भीलवाड़ा की 292 खानें शामिल हैं।
  • बाजार में मंदी: 1,319 खदानें हैं, जहां सब कुछ ठीक होने के बावजूद बाजार में मांग नहीं होने से काम बंद है।
  • पर्यावरण मंजूरी में अटकाव: 554 मामलों में पर्यावरण मंजूरी लंबित होने से खनन कार्य ठप हैं। इसमें भीलवाड़ा की 64 खानें शामिल हैं।
  • अरावली क्षेत्र में सबसे बड़ा झटका: अरावली क्षेत्र में 3,890 लीज हैं। यहां खदानें बंद होने का कारण पर्यावरण प्रतिबंधों को माना जा रहा है।

मेसनरी स्टोन और ग्रेनाइट पर मार

बंद पड़ी लीजों में सबसे बुरा असर मेसनरी स्टोन पर पड़ा है। इसकी 2 हजार 184 लीज हैं। इसके अलावा भवन निर्माण और निर्यात में काम आने वाले ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज उद्योग की लीजें भी संकट से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

रोजगार और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में संकट मंडराया

खदानों के बंद होने का सीधा असर आम जनता और प्रदेश के विकास पर दिखने लगा है। मजदूरों और स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। खदानों से जुड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह पस्त हो चुका है, इससे बाजार में नकदी का संकट गहरा गया है। इसके अलावा निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने से निर्माण गतिविधियां भी धीमी पड़ गई हैं।

सरकार की नई रणनीति: जिलों से मांगी सूचियां

इस बड़े आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार अब बंद लीज को दोबारा शुरू करने की रणनीति पर काम कर रही है। गत दिनों खान विभाग के उच्चाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

इसमें बंद खदानों को पुनः सुचारू करने के रास्तों पर चर्चा हुई। अब विभाग हर जिले से बंद पड़ी खदानों की विस्तृत सूचियां मांगी जा रही है, ताकि अड़चनों को दूर कर इन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप खोलने-बंद करने को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों पर होगी कार्रवाई
भीलवाड़ा
Petrol Pump Opening and Closing Timings in Bhilwara

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 09:29 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान में 6110 खदानें बंद: ट्रांसपोर्ट और रोजगार पर संकट, सरकार ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनोखी आस्था: मन्नत पूरी होने पर कोटड़ी श्याम को पहनाई वियतनाम की करेंसी से बनी पोशाक, जानें कैसे पहुंचें मंदिर

Kotdi Shyam Temple Bhilwara
भीलवाड़ा

आटा-साटा प्रथा का खूनी खेल! व्हाट्सएप पर डाला मौत का स्टेटस, डेढ़ साल की मासूम को लेकर 50 फीट गहरे कुएं में कूदी मां

Bhilwara aata sata Pratha
भीलवाड़ा

बजरी खनन पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकार-लीज धारकों को झटका, अफसरों पर भी गिरेगी गाज

Rajasthan High Court
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप खोलने-बंद करने को लेकर बड़ा अपडेट, इन लोगों पर होगी कार्रवाई

Petrol Pump Opening and Closing Timings in Bhilwara
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में होटल पर रेड: चल रहा था ‘फर्जी इलाज’ का गंदा खेल, 48 ठग अरेस्ट, 78 गाड़ियां जब्त; दिल्ली-UP तक फैले तार

Bhilwara Fake Treatment Racket
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.