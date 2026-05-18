भीलवाड़ा में आज से सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद! जानिए क्यों नाराज हैं डीलर्स?

सोसायटी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी नियमों के अनुसार, 5 लीटर तेल के माप में 25 मिलीलीटर तक का ऊपर-नीचे (+/-) होना मान्य है। इसमें किसी भी पंप मालिक का कोई दोष नहीं होता और न ही इसे 'कम तोलना' कहा जा सकता है।

डीलर्स का सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि कोर्ट या किसी कानूनी प्रक्रिया के जरिए दोष सिद्ध होने से पहले ही, इस मामले को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर उछाल दिया गया। सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अशोभनीय और अनर्गल टिप्पणियां कीं, जिससे समाज में पेट्रोल पंप व्यवसायियों की छवि काफी धूमिल हुई है।