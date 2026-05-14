Rajasthan: शक की आग में हैवान बना पति, गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर ले ली जान, कोख में पल रहे मासूम ने भी तोड़ा दम

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भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रिश्तों के कत्ल और मानवीय क्रूरता की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया है। चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बीलिया के निकट ब्रह्म कॉलोनी में एक सनकी पति ने अपनी ही गर्भवती पत्नी की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि न केवल उसकी जान चली गई, बल्कि दुनिया में आने से पहले ही एक मासूम की सांसें कोख में ही थम गईं।
घटना की सूचना मिलते ही हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है।
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी गोपीसिंह राजपूत, जो यहां फैक्ट्री में मजदूरी करता था, अपनी पत्नी रोली (35) के चरित्र पर संदेह करता था। बुधवार रातइसी शक के चलते वह हैवानियत पर उतर आया और अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। उसने रोली को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा और तब तक मारता रहा, जब तक वह अधमरी नहीं हो गई। उसकी यह क्रूर हरकत लंबे समय तक जारी रही, जिससे घर का माहौल चीख-पुकार से भर गया।
इस खूनी खेल के दौरान रोली दर्द से चीखती रही और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का वास्ता देती रही, लेकिन पत्थर दिल पति को दया नहीं आई। अत्यधिक मारपीट और प्रताड़ना के कारण मारपीट के दौरान ही रोली का गर्भपात हो गया। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोली को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने एक साथ दो जिंदगियां खत्म कर दीं और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। रोली के चार मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।
घटना की सूचना मिलते ही हमीरगढ़ थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए घटनास्थल का मुआयना किया। थाना प्रभारी सुनील बेडा ने बताया कि मृतका के परिजन के आने के बाद ही शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी गोपीसिंह को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सके।
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