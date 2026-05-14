Rajasthan: शक की आग में हैवान बना पति, गर्भवती पत्नी की पीट-पीटकर ले ली जान, कोख में पल रहे मासूम ने भी तोड़ा दम

इस खूनी खेल के दौरान रोली दर्द से चीखती रही और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का वास्ता देती रही, लेकिन पत्थर दिल पति को दया नहीं आई। अत्यधिक मारपीट और प्रताड़ना के कारण मारपीट के दौरान ही रोली का गर्भपात हो गया। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोली को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने एक साथ दो जिंदगियां खत्म कर दीं और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। रोली के चार मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है और उनका रो-रोकर बुरा हाल है।