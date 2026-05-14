Rajasthan: राजस्थान के 9597 शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 16 मई तक अनिवार्य रूप से करना होगा यह काम

भीलवाड़ा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने की दिशा में शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से ठीक पहले विभाग ने विभिन्न विषयों के 9597 व्याख्याताओं के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह सूची जारी की गई है। इससे नए शिक्षण सत्र की शुरुआत से पहले स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।