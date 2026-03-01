Teachers Transfer: एसआईआर में लगे कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

निदेशालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि जिन कार्मिकों को चुनाव या जनगणना से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें बिना जिला निर्वाचन अधिकारी या सक्षम अधिकारी की अनुमति के कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को चुनाव संबंधी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।शिक्षा विभाग ने संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और जिन कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य सौंपा गया है, उनकी कार्यव्यवस्था उसी अनुसार बनाए रखें।