आईएफएल 2025-26 कल से, विद्याधर नगर स्टेडियम में होंगे मुकाबले, मैदान में उतरेंगे अंतरराष्ट्रीय सितारे

राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के चेयरमैन कृष्णा कुमार टांक ने बताया कि इस सीजन में टीम के कुल पांच होम मैच विद्याधर नगर स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला नामधारी फुटबॉल क्लब के साथ होगा, जबकि 17 मार्च को टीम का अगला मैच रियल कश्मीर के साथ तय किया गया है। उन्होंने कहा कि जयपुर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए क्लब लगातार प्रयास कर रहा है और दर्शकों को भी बेहतर खेल देखने का अवसर मिलेगा।