नेपाली मजदूर की चली गई थी याददाश्त, चार साल बाद आया याद, फिर नेपाल से मिलने राजस्थान आया परिवार

चार साल तक नेपाल की सुनीता हर सुबह अपनी मांग में सिंदूर भरते समय एक ही दुआ करती रहीं कि उनका सुहाग दुनिया में जहां भी हो, अच्छे से हो। पति के जीवित होने और न होने के बीच झूलती यह उम्मीद आखिरकार सच बन गई। भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम में जब लापता पति गणेश चौधरी उनके सामने खड़े मिले तो सुनीता की आंखों से बहते आंसुओं ने सालों के इंतजार की कहानी बयां कर दी।