जेके लोन अस्पताल: रात 2 बजे महिला को देख बिगड़ी नर्सिंग कर्मचारी की नीयत, कर डाली गंदी हरकत, चल रही थी नाइट ड्यूटी

घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने प्रारंभिक स्तर पर जांच की। लेकिन ठेका कर्मियों का गुस्सा कम नहीं हुआ। सुबह होते ही सभी ठेका कर्मी एकजुट होकर अस्पताल के मुख्य गेट पर जमा हो गए और धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।