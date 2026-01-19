जयपुर में हिस्ट्रीशीटर की दबंगई, युवक को सरेआम मारी गोली, थाने पर भारी विरोध प्रदर्शन, लोगों ने किया घेराव

जयपुर। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक हिस्ट्रीशीटर ने सरेआम एक युवक पर फायरिंग कर दी। घटना गंगापोल इलाके की है, जहां सुबह करीब 9 बजे आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा (25) सुबह गंगापोल क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसका सामना बबलू मेहरा (30) से हुआ। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद रवि ने बबलू पर गोली चला दी। गोली लगने से बबलू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा, जबकि आरोपी रवि मेहरा मौके से फरार हो गया।