राजस्थान बजट 2026: राजस्थान बन सकता है एग्री-बिजनेस हब, इन जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट लगी तो किसानों की बदलेगी किस्मत

Rajasthan Budget Agriculture Sector: जयपुर। राजस्थान के खेतों में पैदा होने वाली फसलें केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कोटा का महकता धनिया हो या सवाई माधोपुर के मीठे अमरूद, बीकानेर की मूंगफली हो या जैसलमेर का जीरा। प्रदेश का हर जिला अपनी एक खास उपज के लिए पहचान रखता है।