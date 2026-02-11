Rajasthan Budget 2026 : बजट 2025 की इन 10 घोषणाओं का क्या हुआ… पूरी हुईं है या नहीं, जानिए

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर उम्मीदों का बजट पिटारा खुलने को तैयार है। 11 बजे राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। मेज थपथपाई जाएगी और विकास के नए दावों पर वाहवाही लूटी जाएगी, लेकिन तालियों की इस गूंज के बीच उन वादों का क्या, जो पिछले साल इसी सदन में किए गए थे? बांसवाड़ा के पर्यटन सर्किट से लेकर दौसा के जीरो एक्सीडेंट जोन तक सरकार के 'गुलाबी सपने आज भी सरकारी फाइलों की धूल फांक रहे हैं।