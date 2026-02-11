Rajasthan Budget 2026 : बजट पेश होने से ऐन पहले सांसद हनुमान बेनीवाल  का ‘बड़ा दांव’, सीएम भजनलाल को भेजी ये 10 डिमांड्स 

- पेट्रोल -डीजल पर वैट घटाने,

- बूंद -बूंद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कृषि कनेक्शनों को एक वर्ष में ही नियमित करने

- नागौर में पंचायती राज शोध संस्थान हेतु भूमि व बजट आवंटन करने की मांग की ,

- नागौर व डीडवाना-कुचामन जिले में दो दर्जन से अधिक सड़क मार्गों पर सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण व नवीनीकरण की घोषणा करने

- विभिन्न रेलवे फाटकों पर ROB बनाने

- विभिन्न कस्बों में बाईपास निर्माण करने ,

- उप -स्वास्थ्य केंद्रों को PHC में तथा PHC को CHC में

- कई गांवों में नवीन 33/11 KV GSS व 132 KV GSS स्वीकृत करने

- विभिन्न जर्जर सरकारी स्कूलों के भवनों के पुन: निर्माण हेतु बजट आवंटित करने

- गुढ़ा भगवानदास व पांचौड़ी सहित कुछ और स्थानों पर सरकारी महाविद्यालय की घोषणा भी बजट में करने की मांग रखी है