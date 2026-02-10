Rajasthan Politics: एयरपोर्ट पर आमने-सामने ‘टकराए’ सचिन पायलट और सतीश पूनिया, जानें दो ‘SP’ के बीच फिर क्या हुआ?

राजनीति में वैचारिक मतभेद होना सामान्य है, लेकिन राजस्थान की माटी ने हमेशा व्यक्तिगत संबंधों और शिष्टाचार को राजनीति से ऊपर रखा है। इसी परंपरा की एक ताजा बानगी जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिली। कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीश पूनिया की अचानक हुई मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस दौरान सतीश पूनिया ने अपनी हालिया चर्चित पुस्तक "अग्निपथ नहीं जनपथ" सचिन पायलट को भेंट की।



गौरतलब है कि ठीक ऐसी ही एक तस्वीर हाल ही में सीकर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली थी, जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ बहुत आत्मीय अंदाज़ से एक-दूसरे से मिले थे।

