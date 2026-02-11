Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में जयपुर की हुई बल्ले-बल्ले, दीया कुमारी ने दिए कई तोहफे

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने के लिए जयपुर सहित प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 'प्लग एंड प्ले' सुविधा शुरू होगी। इसके लिए आगामी वर्ष ₹350 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।