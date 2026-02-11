11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में जयपुर की हुई बल्ले-बल्ले, दीया कुमारी ने दिए कई तोहफे

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट 2026 में जयपुर की बल्ले-बल्ले हो गई है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पिंक सिटी जयपुर को कई तोहफों से नवाजा। जानें क्या-क्या हैं?

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 11, 2026

Rajasthan Budget 2026 Jaipur got a big boost Diya Kumari gave many gifts know what

डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी। फोटो पत्रिका

Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट 2026 में जयपुर की बल्ले-बल्ले हो गई है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पिंक सिटी जयपुर को कई तोहफों से नवाजा।

राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का आज तीसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है।

नालों के सुदृढ़ीकरण पर ₹500 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 में जयपुर में जलभराव और बाढ़ से मुक्ति के लिए नालों के सुदृढ़ीकरण पर ₹500 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही जयपुर के अलावा अन्य शहरों में बेहतर जल निकासी विकसित करने के लिए ₹200 करोड़ आवंटित।

आवास योजना का लाभ मिलेगा

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को राहत देने के लिए जयपुर सहित प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर 'प्लग एंड प्ले' सुविधा शुरू होगी। इसके लिए आगामी वर्ष ₹350 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

बजट 2026 का कुल आकार पेश कर सबको किया चकित

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सदन में बजट का कुल आकार पेश कर सबको चकित कर दिया। इस बार राजस्थान बजट की कुल राशि 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले 41.39 फीसदी अधिक है।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat Train : डूंगरपुर को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जनता की बल्ले-बल्ले, जानें कब से होगा संचालन
डूंगरपुर
Dungarpur gets gift Vande Bharat train People happy know when operation will begin

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान बजट 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में जयपुर की हुई बल्ले-बल्ले, दीया कुमारी ने दिए कई तोहफे

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान के इन परिवारों को बड़ी सौगात, हर महीने सीधे खाते में आएंगे 1200 रुपए

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : दिया कुमारी ने राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीता दिल, 8वें वेतन आयोग पर किया बड़ा ऐलान

Rajasthan Budget 2026 State employees and pensioners wins hearts Diya Kumari 8th Pay Commission big announcement
जयपुर

Rajasthan Budget: घुमंतु बच्चों की शिक्षा के नई योजना, 17895 आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ी घोषणा

What are expectations of Rajasthan 8 crore people from budget 2026 read ground report
जयपुर

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा

Rajasthan Budget 2026
शिक्षा

Rajasthan Budget 2026: बजट में पंचायतों को लेकर हुआ बड़ा एलान, आदिवासियों को अब मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

Rajasthan Budget 2026
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.