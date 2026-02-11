Rajasthan Budget 2026 : राजस्थान बजट में सड़कों को लेकर बड़ी घोषणा, 1800 करोड़ रुपए से होंगे रोड-आरओबी के काम

वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण के लिए शुरू की गई अटल प्रगति पथ योजना के तहत अगले साल 250 अटल प्रगति पथों पर 500 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे।