Weather Update 11 February : राजस्थान में आगामी सप्ताह का पूर्वानुमान जारी, जाने कैसा रहेगा मौसम

Dry weather: जयपुर। प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और अगले एक सप्ताह तक वर्षा या किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और उत्तर पाकिस्तान के ऊपर बना पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है, हालांकि इसका प्रभाव राजस्थान पर सीमित रहेगा। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है, जो निचले स्तर तक फैला है, लेकिन इससे किसी विशेष मौसम गतिविधि की संभावना नहीं दिख रही।