Rajasthan Budget 2026: जयपुर और टोंक के लिए खुली तिजोरी, बीसलपुर लाइन पर 650 करोड़ खर्च करेगी सरकार, लाखों लोगों की बुझेगी प्यास

विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी वर्ष में जल संकट से निपटने के लिए 600 नलकूप (ट्यूबवेल) और 1200 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों और उन ढाणियों तक पानी पहुंचाना है जो वर्तमान में मुख्य पाइपलाइन से दूर हैं। सरकार का यह कदम न केवल बीसलपुर परियोजना पर बढ़ते दबाव को कम करेगा, बल्कि जयपुर और टोंक के प्यासे कंठों तक राहत पहुंचाने का काम करेगा।