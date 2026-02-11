Rajasthan:’आज फिर होने वाली है जुमलों की बरसात’, बजट से पहले टीकाराम जूली का भजनलाल सरकार पर तीखा तंज

उन्होंने कहा कि आज कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन, हकीकत कुछ अलग ही है। बीजेपी सरकार ने अब तक तीन बजट पेश किए है। तीनों में 2700 से अधिक घोषणाएं की। लेकिन, 26 प्रतिशत घोषणाएं ही पूरी हुई है। एक कहावत है कि कर्ज लेकर घी पीना, ऐसा ही काम सरकार कर रही है। यह सरकार कर्ज पर क​र्ज ले रही है। आज हर राजस्थानी पर करीब एक लाख रुपए तक का कर्ज है।