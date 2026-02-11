Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर हुआ सस्ता, हरी मिर्ची और ​भिंडी बिकी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनो बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली को छोड़कर अन्य स​ब्जियों के दाम सस्ते चल रहे रहे हैं। इससे आम आदमी को महंगी सब्जी से राहत मिली है। आज थोक मंडी में टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, नींबू, गाजर, मूली और अन्य स​ब्जियों के दाम यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू, प्याज और लहसुन के दाम सामान्य रहे। आज थोक मंडी में आलू 5 से 7 रुपए तो प्याज के दाम 10 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम भी आज यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।