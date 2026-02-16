जयपुर SMS अस्पताल में बड़ी लापरवाही: 24 घंटे में दूसरी बार लगी आग, सर्जरी के दौरान झुलसा 7 साल का बच्चा; मचा हड़कंप

रविवार दोपहर अस्पताल के मेडिकल इमरजेंसी ब्लॉक के पास बने मां योजना काउंटर के समीप स्थित एक चैंबर में भी आग लग गई। इसकी वजह भी शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जैसे ही कमरे में लगे इलेक्ट्रिकल पैनल से धुआं और चिंगारियां निकलने लगीं, वहां मौजूद स्टॉफ घबरा गया और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड व प्रशासन को सूचना दी। कुछ ही देर में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी हानि टल गई।