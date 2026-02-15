IND Vs PAK मैच से पहले फलोदी सट्टा बाजार की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, जानिए किस टीम का है पलड़ा भारी

फलोदी में सट्टेबाजी की परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है। शुरुआती दौर में यहां मौसम, विशेष रूप से बारिश, को लेकर दांव लगाए जाते थे। शुष्क जलवायु वाले इस इलाके में लोग अनुमान लगाते थे कि कौन-सा नाला बहेगा, कौन-सा तालाब भरेगा या किसी दिन बारिश होगी या नहीं। 19वीं सदी के आखिर तक यह गतिविधि संगठित रूप लेने लगी। बाद में जब रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री प्रसारित होने लगी तो यहां क्रिकेट पर सट्टा शुरू हो गया। वर्तमान समय में वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंटों ने इस बाजार को और विस्तारित कर दिया है।