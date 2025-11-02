Rajasthan: मौत बनकर आया तेज रफ्तार डंपर, 2 महिला सहित 4 लोगों की गई जान; दो मासूम हुए अनाथ

फलोदी। बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे ने मजदूरी करने आए परिवार की खुशियों को तहस-नहस कर दिया। रतलाम, मध्यप्रदेश से आए इस परिवार पर तेज रफ्तार डंपर मौत बनकर चढ़ा। सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। दो मासूम बच्चों अर्जुन और रोशनी माता-पिता से वंचित होकर अनाथ हो गए।