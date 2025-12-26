अरावली पर्वतमाला पर बोले सीएम भजनलाल, कहा-कहीं नहीं हो रही छेड़छाड़, विपक्ष के लोग जनता में फैला रहे भ्रम

हस्तशिल्प उत्सव और उद्योग मेलों के महत्व पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। जोधपुर ने हस्तशिल्प के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान' के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिनमें से आठ लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं। सरकार नई युवा नीति ला रही है, ताकि युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने। साथ ही जल आपूर्ति के लिए इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा, जवाई बांध और यमुना जल परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।