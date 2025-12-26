बाड़मेर: ठेकेदार ने रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेकर ग्रामीणों को धमकाया, विधायक ने मांगी माफी

Ravindra Singh Bhati: पत्रिका फाइल फोटो
बाड़मेर। शिव क्षेत्र में देवका से मती का गोल तक बन रही सड़क को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भाई बताते हुए एक ठेकेदार ने ग्रामीणों को डराया-धमकाया और अभद्र भाषा में गालियां दी। उसने लड़के बुलाकर पिटवाने और 'देख लेने' तक की धमकियां दीं। उसने यहां तक कहा कि सड़क मेरी और मेरे बाप की है, तुम बोलने वाले होते कौन हो। ज्यादा कुछ करने पर जूतम-पैजार कर औकात दिखाने की बात भी कही। आग की तरह फैले इस वीडियो की कड़ी निंदा और भर्त्सना हुई।
इधर, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की भाषा और व्यवहार की कोई जगह नहीं है। ग्रामीणों का हक है कि वे गलत काम का विरोध करें। यदि उनके नाम का उपयोग कर किसी ने अभद्रता की है तो वे इसकी जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगते हैं और जल्द ही ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे। वहीं, कुम्हार समाज ने बैठक बुलाकर विरोध दर्ज करवाया। प्रशासनिक स्तर पर ठेकेदार को पाबंद करने व सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के आदेश किए गए हैं।
शिव क्षेत्र के देवका से मती का गोल 2.5 किमी लंबी सड़क का निर्माण जैसलमेर जिले के तेजमालता निवासी ठेकेदार भवानीसिंह भाटी की फर्म द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए सड़क को कुछ जगह खोदकर मेटेरियल देख लिया। इस पर ठेकेदार मौके पर पहुंचकर भड़क गया। ठेकेदार को यह बात नागवार गुजरी की उसकी बनाई रोड को ग्रामीणों ने खोदा कैसे? इस बात पर ठेकेदार ग्रामीणों पर ऐसे भड़का कि भाषा का स्तर भूल गया। अभद्र भाषा बोलते हुए ग्रामीण को धमकाया, मारने-पीटने की चेतावनी दी।
घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चहुंओर से आलोचना हुई। वहीं, विरोध के बीच बढ़ते आक्रोश को देखते हुए ठेकेदार भवानीसिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर घटना को लेकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने आवेश में आकर जो कहा उसकी मैं माफी मांगता हूं।
