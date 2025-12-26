बाड़मेर: ठेकेदार ने रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेकर ग्रामीणों को धमकाया, विधायक ने मांगी माफी

शिव क्षेत्र के देवका से मती का गोल 2.5 किमी लंबी सड़क का निर्माण जैसलमेर जिले के तेजमालता निवासी ठेकेदार भवानीसिंह भाटी की फर्म द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए सड़क को कुछ जगह खोदकर मेटेरियल देख लिया। इस पर ठेकेदार मौके पर पहुंचकर भड़क गया। ठेकेदार को यह बात नागवार गुजरी की उसकी बनाई रोड को ग्रामीणों ने खोदा कैसे? इस बात पर ठेकेदार ग्रामीणों पर ऐसे भड़का कि भाषा का स्तर भूल गया। अभद्र भाषा बोलते हुए ग्रामीण को धमकाया, मारने-पीटने की चेतावनी दी।