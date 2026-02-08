Valentine’s Week 2026 : राजस्थान में अचानक बढ़ गया गुलाब के फूलों का रेट, वजह है बेहद रोचक, जानें

Valentine's Week 2026 : राजस्थान के कई शहरों सहित बालोतरा शहर में वैलेंटाइन वीक की शुरुआत शनिवार को रोज डे के साथ होने जा रही है। इसे लेकर जहां एक ओर कपल्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत पर गुलाब और उपहारों की खरीदारी तेज हो गई है। शहर के बाजार गुलाबों से गुलजार नजर आए और फूल विक्रेताओं के साथ-साथ गिफ्ट शॉप्स पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है।