बाड़मेर

Valentine’s Week 2026 : राजस्थान में अचानक बढ़ गया गुलाब के फूलों का रेट, वजह है बेहद रोचक, जानें

Valentine's Week 2026 : राजस्थान में वैलेंटाइन वीक शनिवार को रोज डे के साथ शुरू हो गया है। गुलाब के फूलों से बाजार सज गया है। पर गुलाब के फूलों की कीमत कई शहरों में अचानक बढ़ गई है। जानें क्यों?

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 08, 2026

Valentines Week 2026 Rajasthan suddenly increased roses flowers price reason is very interesting Know

बालोतरा शहर की एक दुकान पर गुलाब का बंच तैयार करते लक्ष्मण। फोटो पत्रिका

Valentine's Week 2026 : राजस्थान के कई शहरों सहित बालोतरा शहर में वैलेंटाइन वीक की शुरुआत शनिवार को रोज डे के साथ होने जा रही है। इसे लेकर जहां एक ओर कपल्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत पर गुलाब और उपहारों की खरीदारी तेज हो गई है। शहर के बाजार गुलाबों से गुलजार नजर आए और फूल विक्रेताओं के साथ-साथ गिफ्ट शॉप्स पर भी ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है।

14 फरवरी तक चलेगा वैलेंटाइन वीक

आठ दिनों तक चलने वाले वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होने के साथ ही 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर समाप्त होगी। इस दौरान प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे और किस डे भी मनाए जाएंगे। वहीं बाजार में वैलेंटाइन वीक के हर दिन के लिए अलग-अलग गिफ्ट उपलब्ध हैं, वहीं गुलाब की भी कई वैरायटी नजर आ रही हैं। रेड, पिंक, व्हाइट और येलो रंग के गुलाब की मांग सबसे अधिक है।

वैलेंटाइन डे अब केवल लव कपल्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवा वर्ग अपने माता-पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी गुलाब और गिफ्ट खरीद रहा है। इसी को देखते हुए दुकानदारों ने रेड रोज के साथ-साथ विभिन्न रंगों के गुलाब का पर्याप्त स्टॉक मंगवाया है। गुलाब के फूलों के साथ-साथ आकर्षक बुके के ऑनलाइन ऑर्डर भी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं।

दोगुनी कीमत में मिल रहा गुलाब

फूल विक्रेता लक्ष्मण के अनुसार रोज डे और वैलेंटाइन वीक के चलते गुलाब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आम दिनों में 25 से 30 रुपए में मिलने वाला एक गुलाब रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक 50 से 60 रुपए में बिकेगा।

अलग-अलग रंगों वाले गुलाब कपल्स की पहली पसंद

फूल विक्रेता राजेश ने बताया कि 10 से अधिक रेड रोज का बंच 600 रुपए, जबकि येलो, पिंक और व्हाइट गुलाब का बंच 800 रुपए में बिक रहा है। इस बार अलग-अलग रंगों वाले गुलाब के बंच को कपल्स खासा पसंद कर रहे हैं।

वैलेंटाइन वीक में वीक में बढ़ी खपत

फूल विक्रेता लक्ष्मण ने बताया कि रोज डे पर गुलाब की खपत सामान्य दिनों की तुलना में पांच गुना तक बढ़ गई है। सामान्य दिनों में जहां फूलों का कारोबार 2 से 5 हजार किलो प्रतिदिन रहता है, वहीं वैलेंटाइन वीक के दौरान यह बढ़कर 10 से 15 हजार किलो तक पहुंच जाता है।

परीक्षा को डर या बोझ न मानें, छात्र उत्सव के रूप में दे परीक्षा 

बाड़मेर। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जालीपा छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के कार्यक्रम का प्रसारण कर विद्यर्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने प्रसारण उत्साह से देखा और प्ररेणा ग्रहण की। कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 10 बजे शुरु हुआ। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विभिन्न डिजिटल और शैक्षिक पोर्टलों के माध्यम से लाइव प्रसारित हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा संबंधी तनाव, प्रभावी तैयारी की रणनीतियां, समय प्रबंधन, आत्मअनुशासन तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परीक्षा को डर या बोझ न मानकर उत्सव के रूप में लेने की प्रेरणा दी। लेखन अभ्यास, स्मृति भंडारण और आत्ममूल्यांकन जैसे उपायों को अपनाकर अध्ययन को रोचक बनाने के सुझाव भी दिए। विद्यालय के प्राचार्य किशना राम सेंवर, शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेंवर ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने विद्यालय की औपचारिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। यह न केवल विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त भी बनाता है। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संदेशों से उनका परीक्षा भय काफी हद तक दूर हुआ है और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों ने इसे एक प्रेरक और जीवन बदलने वाला अनुभव बताया, जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
