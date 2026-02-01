7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

संडे पोल में आपकी आवाज, जानिए शहरवासियों का दर्द

आज का सवाल बाड़मेर. शहर के सार्वजनिक श्मशान घाट में व्याप्त अव्यवस्थाओं और असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के चलते अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानिए लोगों का [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Om Prakash Mali

Feb 07, 2026

सार्वजनिक श्मशान घाट

सार्वजनिक श्मशान घाट

आज का सवाल

बाड़मेर.

शहर के सार्वजनिक श्मशान घाट में व्याप्त अव्यवस्थाओं और असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के चलते अंतिम संस्कार के लिए आने वाले परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जानिए लोगों का दर्द

- अंतिम विदाई के लिए आने वाले परिजनों को शांति और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन शहर के सार्वजनिक श्मशान घाट में अव्यवस्थाओं ने इस संवेदनशील घड़ी को और पीड़ादायक बना दिया है। - प्रेमप्रकाश, शहरवासी

- क्या श्मशान घाट भी प्रशासनिक उपेक्षा के दायरे में आ गया है? शहर के सार्वजनिक श्मशान घाट में फैली अव्यवस्था और नशा करने वाले असामाजिक तत्वों की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। - श्यामलाल, शहरवासी

- शहर स्थित सार्वजनिक श्मशान घाट की बदहाल स्थिति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है। अव्यवस्था, गंदगी और असामाजिक तत्वों की सक्रियता के चलते यह स्थान श्रद्धा के बजाय परेशानी का केंद्र बनता जा रहा है। - जुझारसिंह, शहरवासी

- के सार्वजनिक श्मशान घाट और उससे जुड़े पार्क में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोर हालत अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों से परिजनों में भय का माहौल है। - उम्मेदसिंह, स्थानीय निवासी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 09:08 pm

Published on:

07 Feb 2026 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / संडे पोल में आपकी आवाज, जानिए शहरवासियों का दर्द

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के द्वार: जयपुर-पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को मंजूरी, 5 जिलों को जोड़ेगा

Jaipur-Pachpadra Greenfield Expressway
बाड़मेर

परीक्षा को डर या बोझ न मानें, छात्र उत्सव के रूप में दे परीक्षा 

बाड़मेर। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जालीपा छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के कार्यक्रम का प्रसारण कर विद्यर्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने प्रसारण उत्साह से देखा और प्ररेणा ग्रहण की। कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 10 बजे शुरु हुआ। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विभिन्न डिजिटल और शैक्षिक पोर्टलों के माध्यम से लाइव प्रसारित हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा संबंधी तनाव, प्रभावी तैयारी की रणनीतियां, समय प्रबंधन, आत्मअनुशासन तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परीक्षा को डर या बोझ न मानकर उत्सव के रूप में लेने की प्रेरणा दी। लेखन अभ्यास, स्मृति भंडारण और आत्ममूल्यांकन जैसे उपायों को अपनाकर अध्ययन को रोचक बनाने के सुझाव भी दिए। विद्यालय के प्राचार्य किशना राम सेंवर, शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेंवर ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने विद्यालय की औपचारिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। यह न केवल विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त भी बनाता है। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संदेशों से उनका परीक्षा भय काफी हद तक दूर हुआ है और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों ने इसे एक प्रेरक और जीवन बदलने वाला अनुभव बताया, जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
समाचार

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन
बाड़मेर

बाड़मेर में शिक्षक पर जानलेवा हमला, मिलने आ रहे रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत

बाड़मेर

राजस्थान के धोरों में ‘मौत’ का कारोबार : छह महीने में तीसरी फैक्टरी पकड़ी, ऐसे खुला राज

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.