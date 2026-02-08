8 फ़रवरी 2026,

रविवार

बाड़मेर

Marwar Weather: तो क्या मारवाड़ से छूमंतर हुई सर्दी, दिन में तपने लगा बाड़मेर, जानिए आने वाले 7 दिनों का मौसम

Rajasthan Weather Update: मारवाड़ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सर्दी का असर कम होता जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है।

less than 1 minute read
बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Feb 08, 2026

दिन में चुभने लगी धूप। फोटो- पत्रिका

IMD Weather Update बाड़मेर। मारवाड़ सहित प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड का असर दिन के समय लगभग समाप्त होता दिख रहा है। लगातार बढ़ते तापमान ने मौसम का मिजाज बदल दिया है और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा है। अधिकांश जिलों में दिन का पारा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जबकि 15 शहरों में रात का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा।

बाड़मेर सबसे गर्म

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने और तापमान में इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहा और तेज धूप निकली। दूसरे दिन भी बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा पाली, जालोर, जैसलमेर और जोधपुर में पारा करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हनुमानगढ़ और सिरोही को छोड़कर शेष लगभग सभी प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री या उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया।

दिन में गर्मी

तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। लोगों ने अब दिन के समय गर्म कपड़े पहनना कम कर दिया है और सामान्य परिधान अपनाने लगे हैं। राजधानी जयपुर में भी धूप तेज रही और अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य शहरों में पिलानी 28.9, अजमेर 28.3, जैसलमेर 29.2, चित्तौड़गढ़ 29.6, बीकानेर 29.2, नागौर 29, डूंगरपुर 29.4, दौसा 28.7, चूरू 28.6 और भीलवाड़ा 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Published on:

08 Feb 2026 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Marwar Weather: तो क्या मारवाड़ से छूमंतर हुई सर्दी, दिन में तपने लगा बाड़मेर, जानिए आने वाले 7 दिनों का मौसम

बाड़मेर। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जालीपा छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के कार्यक्रम का प्रसारण कर विद्यर्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने प्रसारण उत्साह से देखा और प्ररेणा ग्रहण की। कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 10 बजे शुरु हुआ। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विभिन्न डिजिटल और शैक्षिक पोर्टलों के माध्यम से लाइव प्रसारित हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा संबंधी तनाव, प्रभावी तैयारी की रणनीतियां, समय प्रबंधन, आत्मअनुशासन तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परीक्षा को डर या बोझ न मानकर उत्सव के रूप में लेने की प्रेरणा दी। लेखन अभ्यास, स्मृति भंडारण और आत्ममूल्यांकन जैसे उपायों को अपनाकर अध्ययन को रोचक बनाने के सुझाव भी दिए। विद्यालय के प्राचार्य किशना राम सेंवर, शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेंवर ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने विद्यालय की औपचारिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। यह न केवल विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त भी बनाता है। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संदेशों से उनका परीक्षा भय काफी हद तक दूर हुआ है और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों ने इसे एक प्रेरक और जीवन बदलने वाला अनुभव बताया, जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
