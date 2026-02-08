Marwar Weather: तो क्या मारवाड़ से छूमंतर हुई सर्दी, दिन में तपने लगा बाड़मेर, जानिए आने वाले 7 दिनों का मौसम

तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण दिन में गर्मी महसूस की जा रही है। लोगों ने अब दिन के समय गर्म कपड़े पहनना कम कर दिया है और सामान्य परिधान अपनाने लगे हैं। राजधानी जयपुर में भी धूप तेज रही और अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य शहरों में पिलानी 28.9, अजमेर 28.3, जैसलमेर 29.2, चित्तौड़गढ़ 29.6, बीकानेर 29.2, नागौर 29, डूंगरपुर 29.4, दौसा 28.7, चूरू 28.6 और भीलवाड़ा 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।