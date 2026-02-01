7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Gold-Silver Prices: एक बार फिर 2.5 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी महंगा, खरीदने से पहले चेक करें ताजा भाव

Gold-Silver Prices Hike: सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6500 हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 07, 2026

Gold Silver Price Today LIVE, Silver price, silver today price, silver expensive, silver price, gold-silver expensive, today gold price, today silver price, चांदी कीमत, चांदी टुडे कीमत, चांदी महंगी, चांदी की कीमत, सोना-चांदी महंगी, टुडे गोल्ड प्राइज, टुडे सिल्वर प्राइज

सोना-चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में शनिवार को सुस्त ग्राहकी के चलते जीरा, ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6500 हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,59,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,58,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,64,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,59,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.20 बजे)

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 7000-7400, मूंग मोगर 9500-10300, मूंग दाल 8800-10200, उड़द दाल 10000-10800, उड़द मोगर 10500-12700, काबली चना 7500-12000, मोठ मोगर 8200-8500, अरहर दाल 10500-13800, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6900-7400, मौसमी चना 6500-7000, काला चना 7500 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 11000-14000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 18000-19000, मैथी 5800-6200, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 22000-23000 व गोटा 36000-38000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 4300-4700 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 620, शक्ति 617, डेयरी बेस्ट 600, पालीवाल 570, शुभम 580, नमन 605, क्षीर 622, पारस 618 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2670, पोस्टलाइन 2530, सोना 2550, सिटीजन मूंगफली 2730, डायमंड 2850, फॉर्चून 2400, महाकोश 2340, श्रीजी 2390, विभोर 2270, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2650, इंजन मूंगफली फिल्टर 3050, वीर बालक सरसों 2700, सोया लोकल 2250, फोरविन सोयाबीन तेल 2330, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2525 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2525, पॉम ऑयल 2150 व कॉटन सीड ऑयल 2300-2350 रुपए प्रति टिन।


जीरा मंडी : जीरा 20000-22176, ईसबगोल 10500-14025, सौंफ 7000-8000, धनिया 8000-9511, मैथी 5000-5330, पीली सरसों 8000-9000, रायड़ा 5800-6200, मूंग 5500-7000, मोठ 4000-4545 व ग्वार 5000-5340 रुपए प्रति क्विंटल।

ये भी पढ़ें

Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ से दर्दनाक खबर, तालाब में मिला मां और मासूम बेटे का शव, इलाके में फैली सनसनी
चित्तौड़गढ़
Death of mother and son, death of mother and son in Chittorgarh, death of mother and son in Rajasthan, Chittorgarh news, मां-बेटे की मौत, चित्तौड़गढ़ में मां-बेटे की मौत, राजस्थान में मां-बेटे की मौत, चित्तौड़गढ़ न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Gold-Silver Prices: एक बार फिर 2.5 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी महंगा, खरीदने से पहले चेक करें ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News: लग्जरी कारों से स्टंट करना पड़ा भारी, एक्शन में आई जोधपुर पुलिस, छात्रों को दिया ऐसा बड़ा झटका

Stunts with luxury cars, stunts with luxury cars in Jodhpur, stunts with luxury cars in Rajasthan, Jodhpur News, Rajasthan News, लग्जरी कारों से स्टंट, लग्जरी कारों से स्टंट इन जोधपुर, लग्जरी कारों से स्टंट इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

निगहबान- ग्लोबल ब्रांडिग के लिए चाहिए जीआइ टैग

Stone Umbrellas, Iron Craft, Wooden Craft Furniture, Jodhpuri Turban, Rajasthani Leheriya, Mathania Chilli, Rajasthani Cumin, GI Tag, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit Article, Sandeep Purohit News, पत्थर की छतरियां, आयरन क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट फर्नीचर , जोधपुरी साफा, राजस्थानी लहरिया, मथानिया मिर्च, राजस्थानी जीरा, जीआई टैग, संदीप पुरोहित, संदीप पुरोहित आर्टिकल, संदीप पुरोहित न्यूज, निगहबान न्यूज, निगहबान, nighaban, nighaban news
जोधपुर

Jodhpur Murder Case: 6000 रुपए के लिए पोता बना कातिल, चिता 90% जल चुकी थी तब पहुंची पुलिस; रूह कंपा देगी ये वारदात

Grandson Killed Grand Mother
जोधपुर

साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत में बड़ा अपडेट, अब नारको टेस्ट से बाहर आएगा सच, 40 लोग रडार पर

Sadhvi Prem Baisa Death Case
जोधपुर

सूर्यनगरी बनी ब्रजधाम, कुंज महोत्सव में भ​क्ति स्वरों से माहौल राधा-कृष्णमय

Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, Kunj Mahotsav, Kunj Mahotsav in jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.