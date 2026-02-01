Gold-Silver Prices: एक बार फिर 2.5 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी महंगा, खरीदने से पहले चेक करें ताजा भाव

सोना-चांदी। फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में शनिवार को सुस्त ग्राहकी के चलते जीरा, ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 6500 हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई।
स्टैंडर्ड सोना 1,59,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,58,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,64,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,59,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.20 बजे)
दलहन: दाल चना 7000-7400, मूंग मोगर 9500-10300, मूंग दाल 8800-10200, उड़द दाल 10000-10800, उड़द मोगर 10500-12700, काबली चना 7500-12000, मोठ मोगर 8200-8500, अरहर दाल 10500-13800, मसूर मल्का 6800-7200, काला मसूर 6900-7400, मौसमी चना 6500-7000, काला चना 7500 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 11000-14000, धनिया दाल 9000-11000, हल्दी निजामाबाद 17000-17500, हल्दी सांगली 18000-19000, मैथी 5800-6200, सिंघाड़ा 15000-28000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 22000-23000 व गोटा 36000-38000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4200-4400 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4300-4700 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 620, शक्ति 617, डेयरी बेस्ट 600, पालीवाल 570, शुभम 580, नमन 605, क्षीर 622, पारस 618 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2670, पोस्टलाइन 2530, सोना 2550, सिटीजन मूंगफली 2730, डायमंड 2850, फॉर्चून 2400, महाकोश 2340, श्रीजी 2390, विभोर 2270, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2650, इंजन मूंगफली फिल्टर 3050, वीर बालक सरसों 2700, सोया लोकल 2250, फोरविन सोयाबीन तेल 2330, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2525 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2525, पॉम ऑयल 2150 व कॉटन सीड ऑयल 2300-2350 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 20000-22176, ईसबगोल 10500-14025, सौंफ 7000-8000, धनिया 8000-9511, मैथी 5000-5330, पीली सरसों 8000-9000, रायड़ा 5800-6200, मूंग 5500-7000, मोठ 4000-4545 व ग्वार 5000-5340 रुपए प्रति क्विंटल।
