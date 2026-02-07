Chittorgarh News: चित्तौड़गढ़ से दर्दनाक खबर, तालाब में मिला मां और मासूम बेटे का शव, इलाके में फैली सनसनी

मां-बेटे के शव बाहर आते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। महिलाएं एक-दूसरे से लिपटकर बिलखती नजर आईं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। थानाधिकारी ने बताया कि परिजनों ने शुक्रवार देर रात ममता और उसके बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि ममता शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे अपने ससुराल से यह कहकर निकली थी कि वह बेटे को मंदिर लेकर जा रही है, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।