चित्तौडगढ़ में ACB की कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक 2.10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

उक्त शिकायत पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ के उपअधीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई की गई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी पारस राम विश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा को परिवादी से 70 हजार रुपए नगद व 1.40 लाख का चैक सहित कुल 2.10 लाख की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।