5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौडगढ़ में ACB की कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक 2.10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

चितौडगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सिंहपुर के ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को चित्तौडगढ़ एसीबी ने 70 हजार रुपए नगद व 1.40 लाख रुपए का चैक सहित 2.10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Feb 05, 2026

चित्तौड़गढ़ एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत लेने वाले ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक (लाल गोले)। फोटो पत्रिका

चितौडगढ़। जिले की ग्राम पंचायत सिंहपुर के ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक को चित्तौडगढ़ एसीबी ने 70 हजार रुपए नगद व 1.40 लाख रुपए का चैक सहित 2.10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत 2025 के 7 बिलों का ऑनलाइन फिडिंग के भुगतान करने की एवज में मांगी गई थी।

बिलों के भुगतान की एवज में मांगी रिश्वत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चित्तौडगढ़ को एक शिकायत मिली। इसमें बताया कि ग्राम पंचायत सिंहपुर पंचायत समिति कपासन के ग्राम विकास अधिकारी पारस राम विश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबू लाल शर्मा की ओर से परिवादी द्वारा ग्राम पंचायत सिंहपुर के अन्तर्गत विकास कार्यों के तहत 12.80 लाख के कार्य करवाए। परिवादी फर्म के माह मई व जून 2025 के 7 बिलों का ऑनलाइन फिडिंग कर भुगतान करने की एवज में 2.10 लाख की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

एसीबी ने ऐसे पकड़ा

उक्त शिकायत पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ के उपअधीक्षक हरिश्चन्द्र सिंह के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई की गई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी पारस राम विश्नोई एवं कनिष्ठ सहायक बाबूलाल शर्मा को परिवादी से 70 हजार रुपए नगद व 1.40 लाख का चैक सहित कुल 2.10 लाख की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी की ओर से मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 06:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौडगढ़ में ACB की कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायक 2.10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पांच दिन में दो लाख रुपए सस्ती के बाद फिर चांदी में तेजी, जानें गोल्ड-सिल्वर रेट

gold silver rate
चित्तौड़गढ़

Jakham Water Project: राजस्थान में 3645 करोड़ से इन 4 जिलों के 2497 गांव-ढाणियों की बुझेगी प्यास

जाखम बांध पेयजल परियोजना, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Rajasthan Opium: मेवाड़ में अफीम की फसल ‘नशेड़ी’ तोतों के निशाने पर… रोजाना 2 लाख रुपए कीमत का नशा, किसानों की बढ़ी चिंता

खेतों में अफीम चट कर रहे नशेड़ी तोते,सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

सोने-चांदी के पुराने जेवरात गिरवी रखने वाले व्यापारियों को धमकी, पुलिस तक पहुंचा मामला

सांकेतिक तस्वीर,मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

Inspirational Story: सरकारी स्कूल या कॉर्पोरेट ऑफिस? स्कूल स्टाफ ने इरादों के बजट से बदली सूरत

स्कूल स्टाफ ने खुद फंड जुटाकर बनवाया स्कूल का एंट्री गेट, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.