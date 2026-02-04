पांच दिन में दो लाख रुपए सस्ती के बाद फिर चांदी में तेजी, जानें गोल्ड-सिल्वर रेट

बता दें कि सोमवार को चांदी 2.25 लाख रुपए किलो बिकी थी, जबकि यही चांदी 29 जनवरी को 4.20 लाख हजार रुपए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। मंगलवार को चांदी थोड़ी सुधकर 2.65 लाख रुपए प्रतिकिलो पहुंच गई है। इधर, सोना भी 1.38 लाख रुपए प्रति दस ग्राम से बढ़कर 1.58 लाख रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है जो 29 जनवरी को भाव 1.93 लाख रुपए था। सर्राफा बाजार के अनुसार चांदी और सोने के भावों में फिर से बढ़ोत्तरी से राहत मिली है, आगामी दिनों में इसके भावों में तेजी की संभावना जताई जा रही है।