चित्तौड़गढ़ में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, सोमवार को भी बदलेगा मौसम

नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण तीन फरवरी तक बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री और न्यूतनम तापमान 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 26.8 और न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री रहा। तामपान में बढ़ोत्तरी के कारण आमजन को सर्दी से राहत मिली है।