Rajasthan Crime: रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गया इनामी बदमाश पकड़ाया, रातभर पुलिस चुपचाप कर रही थी इंतजार

फाइल फोटो-पत्रिका
चित्तौड़गढ़। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में दो साल से फरार चल रहे अन्तरराज्यीय तस्कर को पुलिस ने उसकी प्रेमिका के घर से गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। फरार आरोपी अपनी माशुका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। हालांकि, बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस को रात भर घर के बाहर इंतजार करना पड़ा।
जानकारी के अनुसार इनामी बदमाश को पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के मधुवन सेंती क्षेत्र में उसकी प्रेमिका के घर के बाहर से अल सुबह 5 बजे पकड़ा। एटीएस व एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि इनामी आरोपी कमल उर्फ कमलेश (29) पुत्र भेरुलाल गुर्जर निवासी लुहारिया थाना पारसौली को मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल ने शहर के सेंती मधुवन क्षेत्र से दबोच लिया है।
इनामी बदमाश कमल 12 वीं तक पढ़ाई किया है। वह लाइट फिटिंग का काम करता था। गांव में डोडा चूरा धंधे में लिप्त रिश्तेदार देवीलाल के सम्पर्क में आया। कमल को देवीलाल ने ऊंची कमाई का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। आरोपी कमल भी मादक पदार्थ तस्करी का काम करता है। साल 2024 में नागाणा थाने में कमल का माल पकड़ा गया। कमल नागाणा थाने में दो साल से फरार चल रहा है।
बदमाश पर 25 हजार रुपए का इनाम जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने घोषित किया। इनामी बदमाश कमल चित्तौडगढ़ शहर के मधुवन में उसकी प्रेमिका से मिलने आता रहता था। टीम को सूचना मिली कि कमल स्कार्पियों में सवार होकर प्रेमिका के घर आया हुआ है। इस पर पुलिस घर के बाहर पहुंच गई। आरोपी कमल सुबह पांच बजे घर से बाहर जैसे ही निकला, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई में एएनटीएफ मुख्यालय जयपुर व एएनटीएफ चित्तौडगढ़ की विशेष भूमिका रही।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग