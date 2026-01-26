Rajasthan Crime: रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गया इनामी बदमाश पकड़ाया, रातभर पुलिस चुपचाप कर रही थी इंतजार

बदमाश पर 25 हजार रुपए का इनाम जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने घोषित किया। इनामी बदमाश कमल चित्तौडगढ़ शहर के मधुवन में उसकी प्रेमिका से मिलने आता रहता था। टीम को सूचना मिली कि कमल स्कार्पियों में सवार होकर प्रेमिका के घर आया हुआ है। इस पर पुलिस घर के बाहर पहुंच गई। आरोपी कमल सुबह पांच बजे घर से बाहर जैसे ही निकला, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई में एएनटीएफ मुख्यालय जयपुर व एएनटीएफ चित्तौडगढ़ की विशेष भूमिका रही।