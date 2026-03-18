चित्तौड़गढ़ में जिस वजह से हुई मौत, वही बना अंतिम संस्कार में रोड़ा; फिर PPE किट पहन करना पड़ा संस्कार, जानिए मौत का कारण

आपको जानकार हैरानी होगी की 80 वर्षीय जमनेश नामक बुजुर्ग की मौत एक दिन पहले मधुमक्खियों के काटने से हुई थी। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। जैसे ही परिजन और गांव के करीब 40-50 लोग श्मशान घाट में इकट्ठा हुए और अग्नि देने की तैयारी चल रही थी, तभी मधुमक्खियों ने फिर से हमला बोल दिया। इस दौरान कई लोग जमीन पर गिर पड़े, जबकि कुछ पेड़ों की ओट में छिप गए और कई लोग श्मशान से बाहर खुले मैदान की ओर भागे।