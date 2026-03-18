‘अरे तुम्हारी मर्जी से चलूंगा क्या?’, सीएम भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर तीखा वार; जानिए आखिर क्यों बोले ऐसा

भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे सरकार के कामों पर बहस से बचने के लिए विधानसभा छोड़कर चले गए। वे 2 साल बनाम 5 साल के कामों पर बहस नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यों का पूरा रिपोर्ट पेश किया है और विपक्ष को भी अपने कामों का हिसाब देना चाहिए। राजस्थान दिवस के उपलक्ष में आयोजित 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' को संबोधित करते हुए सीएम बोल रहे थे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे।