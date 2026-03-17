“यहां हालात ठीक नहीं…” परिवार से आखिरी वीडियो कॉल के बाद ड्रोन हमले में राजस्थान के युवक की मौत

Sikar News: सीकर जिले के खंडेला इलाके के अगलोई गांव के 22 साल के विक्रम वर्मा की ओमान में ड्रोन हमले में जान चली गई। यह घटना 14 मार्च को हुई। इस घटना में खास बात यह है कि हमले से एक दिन पहले ही विक्रम ने अपने परिवार से ग्रुप वीडियो कॉल पर बात की थी। उस समय उन्होंने घरवालों को भरोसा दिलाया था कि वह सब ठीक हैं।