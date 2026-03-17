20% कम सप्लाई से राजस्थान में बढ़ी वेटिंग, जानिए कब मिलेगी राहत

Jaipur LPG News: राजस्थान में घरेलू LPG गैस की सप्लाई अभी भी जरुरत के हिसाब से करीब 20% कम चल रही है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जहां लोगों को सिलेंडर के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। जयपुर समेत कई शहरों में रिफिल की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।