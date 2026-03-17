हाईवे पर ‘जंगल का शिकारी’: सड़क किनारे भैंस को खाते दिखा लेपर्ड

पिछले कुछ महीनों से सवाई माधोपुर शहर और आसपास के इलाकों में लेपर्ड की हलचल बढ़ी हैं। वन विभाग ने हाल ही में दो लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन इसके बावजूद एक लेपर्ड बार-बार नजर आ रहा है। कुशालीपुरा गांव में इस घटना के बाद ग्रामीण सतर्क हो गए है। वन विभाग से भी गश्त तेज करने की मांग की है।