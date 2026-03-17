हाईवे पर ‘जंगल का शिकारी’: सड़क किनारे भैंस को खाते दिखा लेपर्ड

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में एक बार फिर लेपर्ड की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार रात करीब 9 बजे रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलकर लेपर्ड कुशालीपुरा गांव की तरफ आ गया। यह इलाका रिजर्व लाइन में आता है, जहां जंगली जानवरों की आवाजाही आम बात है।
गांव के पास लेपर्ड ने एक भैंस को निशाना बनाया। शिकार करने के बाद वह उसे सड़क किनारे बैठकर खाने लगा। इस दौरान हाईवे-552 से आवाजाही कर रहे लोगों ने दूरी बनाकर ये सब देखा। लेपर्ड के कारण कुछ देर के लिए वाहनों की आवाजाही भी कम पड़ गई। लोग धीरे- धीरे वहां से निकलते रहे।
मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में लेपर्ड आराम से शिकार खाते हुए नजर आ रहा है। जैसे ही एक वाहन की लाइट उस पर पड़ी, वह शिकार छोड़कर तुरंत जंगल की ओर भाग गया।
पिछले कुछ महीनों से सवाई माधोपुर शहर और आसपास के इलाकों में लेपर्ड की हलचल बढ़ी हैं। वन विभाग ने हाल ही में दो लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन इसके बावजूद एक लेपर्ड बार-बार नजर आ रहा है। कुशालीपुरा गांव में इस घटना के बाद ग्रामीण सतर्क हो गए है। वन विभाग से भी गश्त तेज करने की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग