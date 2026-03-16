16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

कैलादेवी धाम में चैत्र लक्खी मेला शुरु; 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

Kailadevi Lakhi Mela News: राजस्थान के करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध कैलादेवी धाम में चैत्र लक्खी मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा का खासा इंतजाम किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

करौली

image

Himesh Rana

Mar 16, 2026

Kailadevi Lakhi Mela News: राजस्थान के करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी मंदिर में सोमवार से चैत्र मास का प्रसिद्ध लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। यह मेला 16 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है।

लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के अनुसार इस बार मेले में करीब 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय भी तय किया गया है। भक्त सुबह 4 बजे मंगला आरती से लेकर रात 9 बजे तक माता के दर्शन कर सकेंगे।

सुरक्षा के लिए पुलिस की विशेष व्यवस्था

मेले में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र में लगभग 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और निगरानी के लिए करीब 320 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पूरे मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं।

पदयात्रियों के लिए भंडारे और सुविधाएं

मेले के दौरान हिण्डौन से कैलादेवी तक करीब 50 से 55 किलोमीटर लंबे मार्ग पर भक्ति का अनोखा माहौल देखने को मिल रहा है। रास्ते में कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से भंडारे लगाए गए हैं, जहां पदयात्रियों के लिए भोजन, पानी, विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।

श्रद्धालुओं के लिए 300 रोडवेज बसें

मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज ने विशेष व्यवस्था की है। प्रदेश के 45 डिपो से करीब 300 बसों का संचालन किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Mar 2026 05:10 pm

Published on:

16 Mar 2026 04:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / कैलादेवी धाम में चैत्र लक्खी मेला शुरु; 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में फिर भड़की आरक्षण की आग, विजय बैंसला ने CM भजनलाल को लिखी चिट्ठी, क्या बदलेगा TSP क्षेत्रों का गणित?

TSP Reservation Row Rajasthan Vijay Bainsla Writes to CM Bhajanlal Sharma Seeks MBC OBC and EWS Quota Tribal Areas
करौली

राजस्थान के गुर्जर समाज में आक्रोश, क्या सरकार ने किया विश्वासघात? समझौते लागू न होने पर दी चेतावनी

Rajasthan Braces for Stir Gujjar Community Cites Breach of Trust Demands Immediate Action
करौली

Rajasthan News : कैला देवी पदयात्रा में 'बच्चा चोर' महिला की धुनाई ! हैरान करने वाला वीडियो वायरल

करौली

Kaila Devi Mela 2026: कैलादेवी मेले में आज से भंडारे शुरू, लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत ने बढ़ाई आयोजकों की टेंशन

Karauli Kaila Devi Mela 2026 (1)
करौली

Rajasthan Accident: मातम में बदली शादी की खुशियां, आज आनी थी बहन की बारात, घर से उठी चचेरे भाई की अर्थी

Road Accident, Karauli Road Accident, Rajasthan Road Accident, Tractor Bike Accident, Karauli Tractor Bike Accident, Rajasthan Tractor Bike Accident, Karauli Local News, Rajasthan Local News
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.