कैलादेवी धाम में चैत्र लक्खी मेला शुरु; 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान

Kailadevi Lakhi Mela News: राजस्थान के करौली जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी मंदिर में सोमवार से चैत्र मास का प्रसिद्ध लक्खी मेला शुरू हो गया है। मेले के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। यह मेला 16 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है।